Скончался автор «Невыносимой легкости бытия» Милан Кундера

12.07.2023

Скончался автор «Невыносимой легкости бытия» Милан Кундера
Скончался французский писатель чешского происхождения Милан Кундера, сообщает ČT 24.

Автор культового романа «Невыносимая легкость бытия» умер на 95-м году жизни.

Милан Кундера родился 1 апреля 1929 года в городе Брно в Чехословакии, в 1975 году эмигрировал во Францию. Автор публиковал произведения на чешском и французском языках.

Первая книга Кундеры «Шутка» вышла в 1953 году. Культовая книга Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия» вышла в 1982 году.


Фото: Walrus36/Flickr.com