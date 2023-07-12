Скончался автор «Невыносимой легкости бытия» Милан Кундера

Скончался французский писатель чешского происхождения Милан Кундера, сообщает ČT 24.



Автор культового романа «Невыносимая легкость бытия» умер на 95-м году жизни.



Милан Кундера родился 1 апреля 1929 года в городе Брно в Чехословакии, в 1975 году эмигрировал во Францию. Автор публиковал произведения на чешском и французском языках.



Первая книга Кундеры «Шутка» вышла в 1953 году. Культовая книга Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия» вышла в 1982 году.









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