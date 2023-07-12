Более 3 тысяч школьников поучаствовали в акции «Навстречу звездам и мечтам»

Участниками Всероссийской акции «Навстречу звездам и мечтам», посвященной 60-летию полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, стали более 3 тысяч школьников со всей страны, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Акция прошла с 16 по 20 июня в рамках проекта «Культура для школьников» и состояла из двух блоков — информационно-познавательного и интерактивного.



Рассказы и видеоэкскурсии подготовили музеи космонавтики России нескольких городов. В рамках акции состоялось более 500 мероприятий, посвященных полету в космос Валентины Терешковой, в том числе фотовыставки, мастер-классы, конкурсы рисунков, поделок, проектов юных конструкторов.



По итогам акции было отобрано 33 победителя.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России