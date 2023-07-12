Нейтан Филлион пополнил каст предстоящего фильма «Супермен: Наследие»

12.07.2023

Нейтан Филлион пополнил каст предстоящего фильма «Супермен: Наследие»
Канадско-американский актер Нейтан Филлион, известный по фильму «Отряд самоубийц», сыграет Зеленого фонаря в фильме «Супермен: Наследие».

В актерский состав также войдут Изабелла Мерсед, Эди Гатеги. Они сыграют в фильме роли Орлицы и Мистера Террифика соответственно.

Режиссером предстоящей картины выступит Джеймс Ганн. Продюсеры — Питер Сафран и Чарльз Ровен.

Мировая премьера боевика ожидается 11 июля 2025 года.


Фото: Entertainment Weekly/YouTube