Мероприятия Дней культуры России в Таджикистане посетили более 2 тысяч человек

Концерты и выставку, прошедшие в Таджикистане в рамках Дней культуры России, посетили более 2 тысяч человек, передает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.



Дни культуры России в Таджикистане проходили с 6 июля. В программу вошла выставка в Национальном музее Таджикистана, а также форум, на котором руководители российских музеев поделились опытом организации экспозиций с таджикскими коллегами.



На открытии Дней культуры России в Таджикистане выступил российский пианист Денис Мацуев. Он впервые дал сольный концерт в Таджикистане и представил специальную программу «И классика, и джаз».



В рамках Дней культуры России в Таджикистане состоялось выступление ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс», прошла выставка Музея кино «Земли твоей святое волшебство».













Фото: пресс-служба Министерства культуры России