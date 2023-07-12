Президент Лукашенко выступит на открытии фестиваля «Славянский базар»

12.07.2023
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит на открытии фестиваля «Славянский базар».
На мероприятии также прозвучит видеообращение российского лидера Владимира Путина, передает
ТАСС.
По словам госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева, XXXII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» откроется 13 июля. Фестиваль продлится до 17 июля.
«Мы ждем в Витебске особый праздник, открывающийся гала-концертом в ближайший четверг, на котором традиционно выступит и президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, и будет представлено обращение главы российского государства Владимира Владимировича Путина ко всем, кто соберется в амфитеатре», — приводит агентство слова Мезенцева.
Руководитель добавил, что фестиваль ждет насыщенная программа, включая целый ряд концертов, праздник народной культуры и традиций.
Фото: скриншот видео на YouTube