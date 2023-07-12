В Петербурге на Соборной площади Петропавловской крепости в среду откроется XII Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем».



Откроется фестиваль оперной-былиной Николая Римского-Корсакова «Садко» в постановке московского режиссера Андрея Цветкова-Молбина под управлением музыкального руководителя фестиваля Фабио Мастранджело.



Спектакль пройдет под открытым небом, его смогут посмотреть все желающие.



«В этом году я по-особому трепетно жду начала фестиваля, потому что мы покажем четыре важнейших оперы из мирового репертуара. Кроме "Садко", это моя любимая "Тоска" Пуччини, которой я продирижировал около ста раз, а также "Летучий голландец" Вагнера и "Так поступают все женщины" Моцарта. Так что, в отличие от наших бывших западных партнеров, мы не против культуры всего мира», — приводит агентство ТАСС слова Мастранджело.



По словам арт-директора фестиваля Виктора Высоцкого, все постановки оригинальны по режиссерскому и сценографическому решению, и каждая вписана в тот или иной архитектурный антураж.



Спектакль «Тоска» будет показан на Елагином острове перед Елагиноостровским дворцом, «Летучий голландец» — на Якорной площади в Кронштадте, «Так поступают все женщины» — на Парадном плацу Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское Село».













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