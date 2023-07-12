Стартовал прием заявок на второй поток «ПРО.Креатус»

Стартовал прием заявок на второй поток обучения образовательного бизнес-сообщества «ПРО.Креатус».



Бесплатный проект создан для владельцев бизнеса, топ-менеджеров, индивидуальных предпринимателей в креативной сфере и посвящен интеллектуальному праву.





Проект является частью обширной программы, которую реализуют власти Москвы.



«Творческие предприниматели часто не задумываются о том, как защитить свой продукт, что делать, если кто-то перехватил патент или товарный знак, как доказать авторство своих разработок, как случайно не украсть чужую идею. А это напрямую связано с возможными доходами и финансовыми потерями бизнеса. "ПРО.Креатус" помогает им разобраться в тонкостях работы с интеллектуальной собственностью и грамотно ее использовать. Только в прошлом году благодаря программе "Креатус" было задепонировано более 200 инновационных решений в различных направлениях креативного бизнеса», — рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.



Заявки можно подать на сайте Агентства креативных индустрий. Курс стартует 12 августа и будет длиться 5 недель.



В ходе курса слушатели узнают об индивидуальном управлении имущественными правами, коллизиях правовых норм в креативных индустриях, объектах служебного творчества. Вместе с экспертами слушатели разберут кейсы из реальной практики и узнают о самых значительных судебных решениях в сфере творческого бизнеса.









Фото: DigitalIP