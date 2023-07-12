МХТ им. Чехова приедет на Байконур со специальной программой

12.07.2023

МХТ им. Чехова приедет на Байконур со специальной программой
Худрук и директор московского театра Константин Хабенский рассказал о подготовке к гастролям на космодром, передает ТАСС.

В сентябре МХТ им. А.П. Чехова выступит для космонавтов и работников Байконура. Артисты привезут в Казахстан «абсолютно новую программу», заявил Хабенский.

По его словам, сценарий программы уже готов, подготовка труппы продлится до конца августа. Зрителей ждет музыкально-поэтическое и литературное действо, уточняет агентство.

Гастроли по городам Казахстана приурочены к 125-летию МХТ.

Фото: Pixabay