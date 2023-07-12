На Кубе обновят Виртуальный филиал Русского музея

12.07.2023
Новое оборудование и печатные издания доставили в Гавану на учебном корабле «Перекоп», сообщила пресс-служба учреждения.
Модернизированный филиал ГРМ в столице Кубы откроется проектом «Страницы русского авангарда» 14 июля. Он работает на базе Национального музея изобразительных искусств с 2015 года.
Впервые на острове состоится цифровой показ произведений из Русского музея. Его специалисты визуализировали развитие новых художественных форм в 60 знаковых работах первой трети прошлого века. Среди авторов — Малевич, Кандинский, Родченко, Татлин, Шагал, Петров-Водкин. Проект сопровождает музыка их современников — Шостаковича, Леденева, Вайнберга в обработке нашего современника Дениса Кириллова. Пространственная аудиовизуальная инсталляция познакомит с особенностями арт-языка начала XХ века, определившего развитие искусства до наших дней, говорится в пресс-релизе.
Благодаря обновлению оборудования жители и гости Кубы получат онлайн-доступ к крупнейшей коллекции русского искусства. Для них подготовлены более 345 цифровых программ, онлайн-каталогов и виртуальных туров, связанных с российским изобразительным искусством Х-XXI веков. Большая часть контента, включая детские программы, переведена на испанский язык, рассказала руководительница музея Алла Манилова.
Медиатеку дополнят печатные альбомы и каталоги. Издания передали в Национальный музей изобразительных искусств, Национальную библиотеку Кубы и приход Храма Казанской иконы Божьей матери, добавила гендиректор.
Фото: пресс-служба ГРМ