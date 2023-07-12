Опубликована программа к 80-летию танкового сражения под Прохоровкой

12 июля 1943 года состоялось одно из крупнейших в истории бронетанковых сражений, ставшее частью Курской битвы.





Мероприятия к годовщине Прохоровского сражения подготовили учреждения Белгородской области и Москвы, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





12 июля в музее-заповеднике «Прохоровское поле» в Белгородской области начнет работу выставка «Мы помним». В экспозиции представят 200 портретов участников сражения. Также в музее продолжается выставка, посвященная роли советских полководцев в Курской битве.





В Старом Осколе и Чернянке пройдет второй день фестиваля духовой музыки с концертами и парадами оркестров. Среди участников — Центральный военный оркестр МО РФ и Концертный оркестр музыкантов-духовиков Белгородской филармонии. Выступления дополнят выставки, посвященные истории духового исполнительства в России.





Также в рамках фестиваля в старооскольском центре «Молодежный» при участии оркестра и солистов Белгородской филармонии представят постановку «Поле русской славы». Гендиректор Музея музыки Михаил Брызгалов представит детским оркестрам проект «Музыка героев».





В РГБ в столице откроется выставка «Великое танковое сражение: 80-летие победы Красной армии в Курской битве». Посетители познакомятся со стратегиями советских военачальников, мемуарами командующих фронтами и армиями, воспоминаниями танкистов, саперов и артиллеристов. ГПИБ представит выставку изданий о Курской битве, вышедших в годы войны.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ