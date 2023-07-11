VK и «Эрарта» проведут конкурс и выставку на тему влияния ИИ на человека

В этом году конкурс посвящен теме «Генерируя искусство будущего», сообщила «Культуромания».





Соцсеть и музей современного искусства «Эрарта» (Петербург) анонсировали четвертый конкурс для начинающих художников и авторов-любителей, который завершится выставкой отобранных работ. Тема нынешнего года связана с развитием нейросетей и их влиянием на эстетическое восприятие человека. При этом конкурсантов призывают не использовать ИИ, а применить его подход к созданию произведений. Приветствуется смешение стилей, сочетание техник, междисциплинарность.





Для участия необходимо выложить работу в своем сообществе в VK (не в личном профиле) с отметкой #authors_erarta. Сообщество должно быть открытым, иметь хотя бы один пост и активно вестись. Художники могут представить несколько произведений, жюри отберет по одному от каждого участника.





Работы можно публиковать до 6 августа. Результаты станут известны 29 августа. Экспозиция откроется 5 октября.





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