Берлинале сократит количество программ и фильмов в целях экономии

С 2024 года Берлинский кинофестиваль будет проходить в новом формате, сообщается на сайте смотра.





Руководство фестиваля объяснило изменения инфляцией и необходимостью экономии. Оно пожаловалось на серьезный рост расходов и указало, что «бюджеты остаются прежними». Мероприятие финансируется на средства от продажи билетов, ассигнования из федеральной казны и помощь спонсоров, которая в последнее время заметно сократилась.





В следующем году на Берлинале покажут 200 кинолент (почти в 1,5 раза меньше, чем в 2023-м). Все внеконкурсные программы будут включать меньшее количество работ. Картины начинающих немецких режиссеров, демонстрировавшиеся в отдельной секции, включат в основной конкурс и другие программы. А секцию сериалов ликвидируют. Их планируют показывать на Berlinale Special Gala. Основной конкурс сохранит прежнее число фильмов-участников. Без изменений останутся площадки проведения смотра.





74-й Берлинале состоится в феврале 2024 года.





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