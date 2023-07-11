Появился трейлер французского фильма «Идеальная ложь» на русском языке
Появился трейлер французского фильма «Идеальная ложь» на русском языке
11.07.2023
Роликом к драматическому триллеру 2022 года поделилась кинопрокатная компания Russian World Vision на своем YouTube-канале.
Во время отдыха Мадлен и Антуан ввязываются в конфликт, заканчивающийся трагедией. Пара решает скрыть произошедшее. Вскоре они продвигаются в карьере и входят в высшие политические круги, оказываясь в противоборствующих лагерях. Общая тайна становится оружием в личном противостоянии экс-возлюбленных.
Драму снял Сильвен Деклу. Ключевых персонажей сыграли лауреатка «Сезара» Ребекка Мардер, Бенжамен Лаверн («Жанна Дюбарри»), а также четырехкратная обладательница «Золотой пальмовой ветви» Эмманюэль Берко («Мой король»).
В российский прокат триллер выйдет 10 августа.
Фото: скриншот из трейлера фильма «Идеальная ложь» / YouTube-канал RWV Films