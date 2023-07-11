Сериал «Крапополис» от создателей «Рика и Морти» выйдет осенью

Продюсером и сценаристом анимационного сериала выступил Дэн Хармон, сообщила «Культуромания».





Премьера «Крапополиса» состоится 24 сентября. Действие развернется в Древней Греции. Согласно логлайну, в центре повествования окажется «дисфункциональная семья богов, людей и монстров». Они пытаются наладить управление первым в истории городом и при этом не передраться.





Шоу еще до премьеры продлили на два сезона. Дэн Хармон, соавтор сатирического сериала «Рик и Морти» и шоураннер «Сообщества», выступил сценаристом, креативным и исполнительным продюсером Krapopolis.





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