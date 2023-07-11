Дебютировал трейлер фэнтези-мюзикла «Вонка» с Тимоти Шаламе
Дебютировал трейлер фэнтези-мюзикла «Вонка» с Тимоти Шаламе
11.07.2023
Первый ролик к грядущей рождественской премьере появился на ютьюб-канале прокатчика Warner Bros. Pictures.
В центре истории — персонаж Роальда Даля из «Чарли и шоколадной фабрики». В фильме Вилли Вонка предстает молодым и целеустремленным изобретателем, шоколатье и «кем-то вроде волшебника», мечтающим открыть магазин шоколада с самыми удивительными конфетами. Он сталкивается с противостоянием Шоколадного картеля, объединяющего главных производителей сладостей в городе. Но Вонка верит, что самое приятное в жизни начинается с мечты.
Ленту снял Пол Кинг («Паддингтон»). Сценарий написал Саймон Фарнэби («Паддингтон 2»). За костюмы отвечала оскароносная художница Линди Хемминг (трилогия Нолана о Бэтмене). Премьера состоится 15 декабря.
Фото: скриншот из трейлера Wonka / ютьюб-канал Warner Bros. Pictures