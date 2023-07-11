Состоялась онлайн-премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

11 июля новая часть франшизы Transformers появилась на Amazon и других площадках.





Сюжет разворачивается в 1990-е на Земле. Двое исследователей сталкиваются с представителями внеземной цивилизации, враждующими между собой.





Сай-фай-лента дебютировала на больших экранах месяц назад. Ее сборы к сегодняшнему моменту превысили $400 млн, что оказалось худшим результатом среди всех фильмов франшизы. Кинокритики сдержанно отреагировали на первую часть новой трилогии «Трансформеров». Зрители оказались к ней более благосклонны. Картину снял Стивен Кейпл — мл. («Крид 2»). В главных ролях — Доминик Фишбэк и Энтони Рамос. Трансформеров озвучили лауреатка «Оскара» Мишель Йео, Питер Каллен,

Питер Динклэйдж, Рон Перлман, Эмджей Родригес и др.