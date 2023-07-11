«Ночные снайперы» дадут стадионные концерты в Петербурге и других городах

Группа запланировала новые выступления на осень, сообщила ТАСС солистка и лидер коллектива Диана Арбенина.





По ее словам, петербуржцев и гостей города ждут «несколько стадионных осенних концертов». Музыканты представят акустическую программу. В числе площадок Арбенина также назвала «стадионы в прекрасных городах нашей огромной страны». Где именно «Ночные снайперы» планируют выступить, она не уточнила.





Певица подчеркнула, что группа подошла к своему 30-летию в лучшей форме. Юбилей музыканты отметили стадионным концертом в Москве. До этого у коллектива сорвалось несколько выступлений в разных городах РФ. Среди причин СМИ указывали позицию Арбениной по СВО.





Фото: скришот / ютьюб-канал «Ночные снайперы»