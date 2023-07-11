Вышел новый трейлер сериала «Асока» по «Звездным войнам»

Шоу расскажет о бывшей ученице Энакина Скайуокера. Ролик опубликован на официальном ютьюб-канале франшизы Star Wars.





Проект станет спин-оффом сериала «Мандалорец», где впервые появляется Асока Тано, и сиквелом анимации «Звездные войны: Повстанцы». История разворачивается после событий «Возвращения джедая» (1983) — финальной части оригинальной трилогии, заканчивающейся падением Империи.





В ролике Асока (Розарио Доусон) рассказывает, что начала слышать шепот после возвращения гранд-адмирала Трауна (Ларс Миккельсен), желающего восстановить Империю. Экс-падаван Энакина начинает поиски угрозы Новой Республике, которую она предчувствует. В этом ей помогают героини Наташи Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстэд, а мешают персонажи в исполнении Иванны Сахно, Рэя Стивенсона и др.





Релиз первых двух эпизодов назначен на 23 августа на Disney+.



