Джэймс Кэмерон раскрыл планы съемок продолжения «Алиты»

Кинематографист упомянул о создании новых фильмов по манге Юкито Кисиро в разговоре с Forbes о продаже недвижимости.





Семья режиссера выставила на продажу ранчо на тихоокеанском побережье в Калифорнии за $33 млн. Кэмероны владели им более 20 лет. Рассказывая о доме, многочисленных постройках на его территории (цветники, теннисный корт, ангары для вертолетов и др.) и окружающей природе с горами и пустынным пляжем, режиссер объяснил одну из причин продажи комплекса.





По его словам, трое детей уже выросли, а работа требует пребывания в других местах. Над сиквелами «Аватара», сценарий которого создан в этом месте, продолжится в Веллингтоне (Новая Зеландия) и Лос-Анджелесе (США). «А над новыми лентами "Алита: Боевой ангел" я буду работать в Остине (Техас), поэтому для нас это просто не имело смысла», — пояснил постановщик. Он выступил сценаристом и продюсером первого антиутопического экшна с Розой Салазар в главной роли.





Фото: кадр из фильма «Алита: Боевой ангел»















