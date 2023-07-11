«Москва Фест» посетили более 150 тысяч человек

Фестивальные площадки работали в рамках Российской креативной недели, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства столицы.





Программа «Москва Феста» включала более 800 событий. В 60 локациях провели концерты, кинопоказы, лекции, мастер-классы. Самыми популярными оказались ВДНХ и Кузнецкий Мост, где 5 тысяч гостей увидели фэшн-показы и театральные постановки. Всего форум собрал 150 тысяч посетителей из 36 регионов РФ и 19 стран.





Фестиваль включал деловую часть, где обсуждали развитие креативных индустрий и вопросы сотрудничества. Она объединила более тысячи экспертов и слушателей из стран Африки, Ближнего и Дальнего Востока, Латинской Америки и СНГ.





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