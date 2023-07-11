«Москва Фест» посетили более 150 тысяч человек

Фестивальные площадки работали в рамках Российской креативной недели, сообщила пресс-служба департ...
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова обсудила с представителями региона прием московской труппы и д...
Гильдия актеров и Ассоциация продюсеров США до сих пор не договорились об условиях нового контракт...
Актер предстал в образе молодого шоколатье. Изображения опубликовали журналы People и Entertainmen...
Картина режиссера фильмов «Королевство полной луны» и «Отель «Гранд Будапешт» доступен на цифровых п...
Фестивальные площадки работали в рамках Российской креативной недели, сообщила пресс-служба департ...
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова обсудила с представителями региона прием московской труппы и д...
Гильдия актеров и Ассоциация продюсеров США до сих пор не договорились об условиях нового контракт...
Актер предстал в образе молодого шоколатье. Изображения опубликовали журналы People и Entertainmen...
Картина режиссера фильмов «Королевство полной луны» и «Отель «Гранд Будапешт» доступен на цифровых п...
Новый сезон будет посвящен психологическим травмам детства.
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За несколько дней до рождения ребенка муж певицы Дмитрий Спиридонов написал в соцсетях, что семья жд...
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Проект от создателей «Содержанок» получит 4 новых эпизода.
Калининградская область имеет все шансы стать центром киноиндустрии Евразийского региона.
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В ходе опроса молодые люди называли наиболее узнаваемые и цитируемые фильмы и песни.
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В Мариинском театре пройдет уникальный вечер Симфонического оркестра театра под управлением одного и...
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Главную роль в картине сыграл лауреат Каннского кинофестиваля Калеб Лэндри Джонс.
Продюсерский центр Фадеева расторг контракт с Наргиз в августе 2019 года.
11.07.2023