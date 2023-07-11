Большой театр представит балет «Анюта» на Гаврилинском фестивале в Вологде

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова обсудила с представителями региона прием московской труппы и другие вопросы. Об этом она рассказала в телеграм-канале.





На встрече выступили депутат ГД от Вологодской области Валентина Артамонова и первый замглавы региона Эдуард Зайнак.





В следующем году отмечается 85-летие уроженца Вологодчины композитора Валерия Гаврилина, в честь которого в областном центре проводится Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль. Участником масштабного форума может стать ГАБТ. Театр готовит балет «Анюта» на музыку Гаврилина.





В 2027 году 800-летие отметит Вологда. К юбилею запланирована реставрация местного кремля. Работы планируют начать этим летом на Пятницкой башне и Северной стене.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ