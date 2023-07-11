Голливудские актеры готовятся к забастовке — The Wrap

Гильдия актеров и Ассоциация продюсеров США до сих пор не договорились об условиях нового контракта, пишет издание.





Переговоры между организациями должны закончиться 12 июля. Однако стороны не нашли компромиссов по нескольким пунктам соглашения, поэтому его подписание откладывается.





Профсоюз актеров, в котором состоят около 160 тысяч работников, требует повысить оплату и улучшить условия труда своих членов на фоне развития стримингов. По словам источников издания, гильдия уже обсудила, какие требования выдвинет к объединению продюсеров, и готовится к стачке. Если начнется забастовка, то состоящим в профсоюзе актерам будет запрещено сниматься, бывать на премьерах и других промомероприятиях. Это поставит под угрозу многие проекты, отмечает издание.





В последний раз голливудские актеры бастовали 43 года назад. Протесты продлились более трех месяцев.





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