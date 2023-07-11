Появились первые кадры киномюзикла «Вонка» с Тимоти Шаламе

Актер предстал в образе молодого шоколатье. Изображения опубликовали журналы People и Entertainment.





На первых кадрах из фильма «Вонка» показали нескольких героев: владельца шоколадной фабрики Вилли Вонку (Шаламе), ее сотрудницу Нудл (Кала Лейн) и миниатюрного умпа-лумпу (вымышленный народ в оригинальной книге «Чарли и шоколадная фабрика» Р. Даля. — Прим. ред.) в исполнении Хью Гранта. На снимках Вонка танцует, поет и раздает конфеты.





Картина станет приквелом к книге и ее экранизации 1971 года. За постановку комедийного фильма-мюзикла отвечает Пол Кинг. Сценарий подготовил Саймон Фарнэби. Дуэт работал вместе над двумя частями «Паддингтона». В касте значатся лауреатка «Оскара» Оливия Колман, Ракхи Тхакрар, Роуэн Эткинсон и др.





Лента выйдет 15 декабря.





Фото: кадр из фильма Dune