Новый фильм Уэса Андерсона «Город Астероидов» вышел онлайн

11.07.2023

Новый фильм Уэса Андерсона «Город Астероидов» вышел онлайн
Новый фильм американского кинорежиссера Уэса Андерсона «Город астероидов» вышел онлайн.

Картина режиссера фильмов «Королевство полной луны» и «Отель "Гранд Будапешт"» доступен на цифровых платформах, в том числе на Microsoft Store.

В кинотеатрах фильм шел ровно месяц и заработал за это время 38 миллионов долларов при бюджете в 25 миллионов долларов.

События фильма происходят в вымышленном городе США, где в 1955 году проходит собрание молодых астрономов. В картине сыграли Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Марго Робби, Эдриан Броуди, Стив Карелл и другие голливудские звезды.


Фото: кадр из фильма "Город астероидов"