Новый фильм Уэса Андерсона «Город Астероидов» вышел онлайн

Новый фильм американского кинорежиссера Уэса Андерсона «Город астероидов» вышел онлайн.



Картина режиссера фильмов «Королевство полной луны» и «Отель "Гранд Будапешт"» доступен на цифровых платформах, в том числе на Microsoft Store.



В кинотеатрах фильм шел ровно месяц и заработал за это время 38 миллионов долларов при бюджете в 25 миллионов долларов.



События фильма происходят в вымышленном городе США, где в 1955 году проходит собрание молодых астрономов. В картине сыграли Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Марго Робби, Эдриан Броуди, Стив Карелл и другие голливудские звезды.









Фото: кадр из фильма "Город астероидов"