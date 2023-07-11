В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Big Baby Tape

В Нижнем Новгороде отменен концерт российского хип-хоп исполнителя Егора Ракитина, известного под псевдонимом Big Baby Tape.



Информация об отмене концерта появилась на странице рэпера в соцсетях.



Концерт планировалось провести 19 июля на сцене Milo Concert Hall. Руководство площадки заявило, что концерт отменен по независящим от организаторов и артиста причинам. Зрители, купившие билеты, могут вернуть деньги.



Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить хип-хоп-исполнителей Kizaru и Big Baby Tape на пропаганду наркотиков.









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