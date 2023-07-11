Скончался сценарист «Американской истории ужасов» Мэнни Кото

На 63-м году жизни скончался американский сценарист и продюсер Мэнни Кото, передает The Hollywood Reporter.



По информации издания, смерть Кото подтвердил представитель семьи сценариста.



Сообщается, что Мэнни Кото скончался в своем доме в Пасадине. Сценарист в течение 13 месяцев боролся с раком поджелудочной железы.



Мэнни Кото является автором и продюсером сериалов «Американская история ужасов», «Декстер». В 2006 году Кото был награжден премией «Эмми» за участие в создании сериала «24 часа».









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