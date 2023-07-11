Тысяча человек одновременно станцуют Кузбасскую кадриль на фестивале фольклора в Кемеровской области

Более тысячи человек одновременно исполнят Кузбасскую кадриль на Всекузбасском фестивале фольклора и традиций в рамках Единого Дня фольклора в Российской Федерации, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Мероприятие пройдет с 14 по 15 июля в поселке Трудармейский Прокопьевского муниципального округа по инициативе Губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.



В программу фестиваля вошли деловая программа, съезд клубных работников Кузбасса, фольклорный марафон, фестиваль пэчворка «Лоскутная мозаика», выставка костюмов «Подлинная одежда крестьянок дореволюционной России», ярмарка «Город мастеров», мастер-класс по изготовлению старинных музыкальных инструментов и многое другое.



Одним из самых ярких событий праздника станет исполнение Кузбасской кадрили с участием более тысячи человек.



Главным событием заявлен «Этно-рок-концерт» с участием Ольги Кормухиной.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России