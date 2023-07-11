Кинопродюсеры СНГ оценили кинолокации в Калининградской области

Калининградская область имеет все шансы стать центром киноиндустрии Евразийского региона.



Такое мнение выразили члены делегации продюсеров Узбекистана, Киргизии и Белоруссии, побывавшие в регионе с ознакомительным кинолокационным туром, передает телеграм-канал министерства культуры России.



Тур был организован «Роскино» при поддержке Министерства культуры.



В ходе ознакомительной поездки гости побывали в кафедральном соборе, в порту, на Правой набережной, заброшенной больнице Алленберг, Филинской бухте, многих других точках и смогли оценить потенциал локаций, инфраструктуру, систему рибейтов.



В ходе круглого стола «Сотрудничество России и СНГ в киноиндустрии: успехи, текущие проекты и перспективы» участники обсудили актуальные вопросы и обменялись опытом.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России







