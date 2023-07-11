Во Вьетнаме стартовали Дни культуры России.
Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры
России Ольга Любимова.
Торжественная церемония открытия прошла на сцене Ханойского оперного театра.
Открыл Дни культуры России концерт с участием коллектива московского государственного академического театра танца «Гжель», артиста ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» Пшимафа Хажокова, музыканта Ильнура Хайруллина.
«Вьетнамская публика с восторгом встретила концерт лучших номеров из репертуара театра, оценила башкирские народные мелодии и адыгские народные танцы», — отметила Ольга Любимова.
Министр добавила, что в рамках Дней культуры России была подготовлена фотовыставка, демонстрирующая многообразие традиций и обычаев народов России.
Мероприятия Дней культуры России пройдут также во вьетнамском Халонге и завершают «перекрестный» год Россия — Вьетнам.
«Рада, что такие масштабные культурные события способствуют укреплению и дальнейшему развитию отношений между нашими странами», — указано в сообщении министра.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova