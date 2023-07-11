В ЧелГУ назвали песни и фильмы, которые молодежь ассоциирует с русской культурой

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) составили список фильмов и песен, которые у молодежи ассоциируются с русской культурой.



В ходе исследования был проведен опрос 4 тысяч респондентов в возрасте от 15 до 21 года. В ходе опроса молодые люди называли наиболее узнаваемые и цитируемые фильмы и песни.



По итогам опроса в список вошли фильмы «Брат», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Москва слезам не верит».



Среди фильмов также были названы «Чебурашка», «Движение вверх», «Т-34», сериал «Бригада», «Брат 2».



Лидером среди песен названа «Катюша», а также «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Я русский» SHAMAN, народные песни «Калинка-малинка», «Ой, мороз, мороз», «Во поле береза стояла», песни 80–90-х из репертуара Юрия Шатунова, Виктора Цоя.



По словам доцента кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Ольги Редькиной, при описании национальной культуры люди неизменно сталкиваются со стереотипами, однако представление о родной национальной культуре намного шире и сложнее и не ограничивается набором визуальных образов.













Фото: SHAMAN/YouTube