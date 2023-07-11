Start анонсировал премьеру фильма «Бей первой!»

Онлайн-кинотеатр Start объявил дату премьеры документального фильма «Бей первой!».



Лента взяла три награды фестиваля Original+Doc: за оригинальную историю, оригинальную коллаборацию и спецприз жюри СМИ. На платформе фильм выйдет 14 июля.



Документальный фильм рассказывает о первой женской футбольной команде в Дагестане. Проект сняла Киностудия им. М. Горького.



«Я надеюсь, что зрителям фильма будет интересно познакомиться с Дагестаном. К тому же увидеть его с такой необычной стороны — через женский футбол. Узнать, как развивается женский спорт на окраине России? и познакомиться с нашими девочками, которые осознанно выбрали для себя занятия футболом. Все героини фильма очень разные и по возрасту, и по характеру, но для меня все они особенные», — рассказала главная героиня картины Эльмира Ибрагимова.

















Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Start