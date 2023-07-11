В Мариинском представят мировую премьеру «Сюиты фламенко» Мартина-Хайме

В Мариинском театре пройдет уникальный вечер Симфонического оркестра театра под управлением одного из главных приглашенных дирижеров Александра Рахбари, передает пресс-служба учреждения.



В Концертном зале Мариинского театра 14 июля состоится мировая премьера «Сюиты фламенко» испанского композитора Мартина-Хайме, написанной специально для Симфонического оркестра Мариинского театра и Александра Рахбари.



В этот вечер прозвучат также Десятая Симфония Дмитрия Шостаковича и музыка балета «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля.



Выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Александра Рахбари пройдет также 21 июля. В программу вошли «Восточная увертюра» Вартана Гноро, Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского, Симфоническая сюита «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова.









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