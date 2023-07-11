На крупнейшей китайской платформе пройдут показы российского кино

В Китае в четвертый раз пройдут Дни российского кино.



На этот раз фестиваль пройдет онлайн — показы отечественных картин пройдут на крупнейшей онлайн-платформе Китая Youku, говорится в телеграм-канале министерства культуры России.



Показы пройдут с 10 по 31 июля. В программу вошли ленты «Он — дракон» Индара Джендубаева, драма «Притяжение» Федора Бондарчука, «Салют-7» Клима Шипенко, «Движение вверх» Антона Мегердичева. Китайскому зрителю также представят советскую классику и исторические драмы.



В ведомстве отметили, что 2023 год станет одним из самых насыщенных в истории российско-китайского сотрудничества в области кинематографа.



Дни российского кино также пройдут в августе и сентябре. Показы пройдут в Пекине, Сучжоу и Хэйхэ. В России также состоятся Дни китайского кино.













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