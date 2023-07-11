Вышел дебютный трейлер нового фильма Люка Бессона «Догмен»

В Сети появился дебютный трейлер нового фильма французского режиссера Люка Бессона «Догмен».



Главную роль в картине сыграл лауреат Каннского кинофестиваля Калеб Лэндри Джонс. В актерский состав также вошли Кристофер Денэм, Мариза Беренсон, Майкл Гарза, Джоджо Т. Гиббс и другие.



Боевик рассказывает историю нетипичного супергероя с обложки комиксов. Догмен лучше всех понимает собак, а они готовы выполнить любое его задание. Герой прибегает к команде «взять», когда город оказывается в руках влиятельного наркобарона.



В России фильм «Догмен» выйдет в прокат 28 сентября. Ранее фильм был внесен в список потенциальных участников Венецианского кинофестиваля-2023.























