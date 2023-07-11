Okko объявил дату цифровой премьеры драмы «Снегирь»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил цифровой релиз драмы Бориса Хлебникова «Снегирь».



Картина выйдет онлайн 13 июля. Другими премьерами станут картины «Непосредственно Каха. Другой фильм», «Король-львенок», которые выйдут 14 и 15 июля соответственно.



Драма «Снегирь» вышла в прокат 8 июня 2023 года. Сборы картины в России составили, по данным платформы «Кинопоиск», 616,5 тысяч долларов.



Главные роли в фильме сыграли Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Неседкин, Михаил Кремер, Макар Хлебников и другие.









Фото: кадр из фильма "Снегирь"