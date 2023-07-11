Okko объявил дату цифровой премьеры драмы «Снегирь»

Драма «Снегирь» вышла в прокат 8 июня 2023 года.
По информации издания, выступление прошло в Санкт-Петербурге 2 июля, и впереди у коллектива еще ряд ...
В многосерийной ленте снялись Зоя Бербер, Евгений Сидихин, Лариса Шахворостова, сообщила пресс-слу...
Певица начнет запланированные гастроли осенью в Европе. Об этом она сообщила в соцсетях, пишет ТАС...
Главную роль в адаптации игры «Скрежет металла» исполнил звезда Marvel Энтони Маки. Ролик доступен...
Драма «Снегирь» вышла в прокат 8 июня 2023 года.
По информации издания, выступление прошло в Санкт-Петербурге 2 июля, и впереди у коллектива еще ряд ...
В многосерийной ленте снялись Зоя Бербер, Евгений Сидихин, Лариса Шахворостова, сообщила пресс-слу...
Певица начнет запланированные гастроли осенью в Европе. Об этом она сообщила в соцсетях, пишет ТАС...
Главную роль в адаптации игры «Скрежет металла» исполнил звезда Marvel Энтони Маки. Ролик доступен...
Мероприятие объединило детские и юношеские духовые оркестры Петербурга, сообщила пресс-служба ГМЗ ...
Проект презентуют при участии Сергея Жукова из «Руки вверх», говорится в пресс-релизе «Яндекс. Афи...
Церемония награждения победителей прошла в Концертном зале им. Рахманинова в Москве, сообщила прес...
Новый проект нижегородской студии dreamlaser посвящен любви, сообщила пресс-служба Севкабель Порта...
Мероприятие направлено на углубление отношений с регионом, особенно в туристической сфере. Об этом...
Ролик к фильму с подзаголовком «Смертельная расплата. Часть 1» появился на ютьюб-канале студии Par...
Актер опубликовал в соцсетях изображение, на котором предстал в костюме Росомахи из оригинальных к...
Мероприятия завершат перекрестные годы двух государств, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ. ...
Заявки принимаются до 25 сентября, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в своем telegram-к...
Музыканты предложили голливудской звезде записать совместный трек, сообщает «Газета.ру» со ссылкой...
Apple TV опубликовал на ютьюб-канале дебютный ролик к историческому экшну Ридли Скотта. ...
11.07.2023