В России пройдет несколько концертов украинской группы «Мачете»

По информации издания, выступление прошло в Санкт-Петербурге 2 июля, и впереди у коллектива еще ряд концертов.Отмечается, что концерты должны пройти в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Петербурге, Москве.Издание отмечает, что коллектив прекращал гастрольную деятельность в России в связи с началом специальной военной операции, однако позже «Мачете» вернулись к выступлениям в России.