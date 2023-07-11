В России пройдет несколько концертов украинской группы «Мачете»

11.07.2023

В России пройдет несколько концертов украинской группы «Мачете»
В России пройдет несколько концертов украинской группы «Мачете», пишут «Аргументы и факты».

По информации издания, выступление прошло в Санкт-Петербурге 2 июля, и впереди у коллектива еще ряд концертов.

Отмечается, что концерты должны пройти в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Петербурге, Москве.

Издание отмечает, что коллектив прекращал гастрольную деятельность в России в связи с началом специальной военной операции, однако позже «Мачете» вернулись к выступлениям в России.


Фото: Machete/YouTube