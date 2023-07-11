Драма «Счастье не за горами» дебютирует на телеканале «Россия» 17 июля

В многосерийной ленте снялись Зоя Бербер, Евгений Сидихин, Лариса Шахворостова, сообщила пресс-служба вещателя.





17 июля в 21:20 телеканал «Россия» покажет первую серию новой мелодрамы, снятой Ольгой Субботиной по сценарию Екатерины Андерсон и Григория Зельцера.





Хирург Татьяна (Бербер) и её братья долго не общались друг с другом. Возвращение отца (Сидихин) из тюрьмы собрало их вместе в доме матери и отчима. Однако не успев вернутся, отец вновь исчезает. На поиски отправляется один из братьев. В это же время Татьяну начинают преследовать. Семье предстоит пройти испытания, чтобы защитить друг друга и вновь обрести дом.





Сериал снимали на Юге Урала — в горах в Башкортостане и Уфе. Организацией горных съемок занимался легендарный альпинист Юрий Олейников, который также снялся в эпизоде.





Фото: пресс-служба телеканала «Россия»