Мадонна объявила о переносе американской части мирового турне

Певица начнет запланированные гастроли осенью в Европе. Об этом она сообщила в соцсетях, пишет ТАСС.





Одна из самых влиятельных артисток своего поколения перенесла гастроли по США и Канаде в рамках The Celebration Tour из-за длительной болезни. Первый концерт должен был пройти 15 июля в Ванкувере. Новые даты пока неизвестны.





Мадонна откроет тур в честь пятого десятка на сцене концертом в Лондоне 14 октября. По словам артистки, сейчас она восстанавливается. Певица поблагодарила поклонников за поддержку.





Ранее источники TMZ сообщали, что Мадонна идет на поправку не так быстро, как предполагала. Поэтому она все-таки решила отложить североамериканскую часть тура, который должен стать самым грандиозным в ее карьере.





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