Кинокомпания Sony представила трейлер сериала Twisted Metal

Главную роль в адаптации игры «Скрежет металла» исполнил звезда Marvel Энтони Маки. Ролик доступен на ютьюб-канале студии.





События разворачиваются на территории разрушенных США вокруг болтливого аутсайдера, которому выдают шанс на лучшую жизнь. Нужно выполнить одно условие — доставить таинственную посылку через постапокалиптическую пустошь.





Шоураннерами комедийного экшна значатся Ретт Риз и Пол Верник. В ролях Стефани Беатрис, звезда «Крика» Нив Кэмпбелл, лауреат «Оскара» Томас Хейден Чёрч, а также рестлер Самоа Джо и актер Уилл Арнетт, вдвоем создавшие образ культового персонажа Сладкоежки.





Шоу дебютирует 27 июля на стриминге Peacock. Экранизация включает десять серий.



