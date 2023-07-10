Фестиваль духовой музыки в Петергофе собрал 30 тысяч посетителей

Мероприятие объединило детские и юношеские духовые оркестры Петербурга, сообщила пресс-служба ГМЗ «Петергоф».





На открытии врио директора учреждения Роман Ковриков заявил, что Петергоф ежегодно будет принимать петербургскую часть Всероссийского молодежного фестиваля духовых оркестров «С тобой, страна!».





Оркестры исполнили на сцене киномузыку, классические сочинения, марши, народные песни, а также провели дефиле по аллеям парка. Артисты Преображенского духового оркестра исполнили музыку XVIII века в в исторических костюмах. Сводный фестивальный оркестр исполнил гимн РФ и марш Лейб-гвардии Преображенского полка под управлением главы Российского духового общества Михаила Брызгалова. Также выступил Центральный военный оркестр МО РФ.





Музыкальный форум сопроводило открытие выставки в ГМЗ «Петергоф», посвященной истории Преображенского полка.





Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф»