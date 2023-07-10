Появился русскоязычный трейлер мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка»

Компания-прокатчик ленты Capella Film поделилась роликом на своем ютьюб-канале.





Незадолго до сезона дождей джунгли оказываются на грани уничтожения. Бобер орошает лес розовой субстанцией, которая воспламеняется при контакте с водой. Однако о коварном плане узнает команда животных во главе с пингвином Морисом. Вместе они отправляются в кругосветку, чтобы опередить злодея и спасти джунгли.





Российская премьера французской анимационной картины состоится 14 сентября.



