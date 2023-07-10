Шоу «Чебурашка. Твой билет в детство» дебютирует в Парке Горького в Москве

Проект презентуют при участии Сергея Жукова из «Руки вверх», говорится в пресс-релизе «Яндекс. Афиши».





Шоу основано на фильме «Чебурашка», покорившем отечественный кинопрокат в этом году. Первыми его увидят подписчики «Яндекс. Плюса». 13 июля состоится единственный показ программы на «Плюс. Даче» в московском Парке Горького. Его посетит музыкальный продюсер проекта Сергей Жуков, который расскажет о создании постановки для всей семьи. В финале посетители смогут сфотографироваться с Чебурашкой и потанцевать.





Премьера проекта для широкой публики состоится 27 июля в КЗ «Москва» в парке развлечений «Остров мечты». Над музыкально-цирковым проектом работали режиссер Нина Чусова, в марте возглавившая Свердловскую музкомедию, цирковой постановщик и артист Cirque du Soleil Андрей Кольцов, хореограф Сергей Мандрик и др.





Фото: внешняя пресс-служба «Яндекс. Афиши»