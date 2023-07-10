VI Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра подвел итоги

Церемония награждения победителей прошла в Концертном зале им. Рахманинова в Москве, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





На конкурс 2023 года заявлены 310 музыкантов из 53 регионов РФ и 27 вузов. Около половины из них впервые подали заявки. До очных туров дошли 169 участников, которые представили сольные программы и «оркестровые трудности». Выступления оценило жюри из исполнителей и педагогов обеих столиц.





Исполнители на струнных инструментах (скрипка, альт, виолончель и контрабас) получили 13 премий. На деревянных духовых (флейта, гобой, кларнет, фагот) и медных духовых (валторна, труба, тромбон, туба) — по 10 премий. На ударных — три премии. Еще одну вручили арфисту. Среди победителей — артисты оркестров из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Калуги, а также музыканты не из оркестров. Полный список лауреатов представлен здесь





Конкурс ежегодно проводит Московская филармония в рамках нацпроекта «Культура». В нем могут участвовать исполнители в возрасте от 20 до 28 лет.





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