В Петербурге открылась мультимедийная выставка Love&Noise

Новый проект нижегородской студии dreamlaser посвящен любви, сообщила пресс-служба Севкабель Порта.





До 24 сентября на втором этаже Цеха на территории Севкабеля можно увидеть шесть инсталляций: Monument, Walking («Шаги»), The Wall, The Why («Когда и зачем»), Freaks («Чудики») и Love (в соавторстве с Aizek). Все созданы специально к Love&Noise — второй выставке студии в Севкабеле после A.R.R.C 2.0.





Первое пространство «Монумент» создано совместно с брендом Liars Collective и посвящено встрече с чувством любви. «Шаги» — зона прохода к другим частям экспозиции. В The Wall посетители попадают в пространство с двигающимися стенами. В зоне «Когда и зачем» — задаются вопросами, наблюдая за обратным ходом звука и 52 LED-панелей. В месте Freaks публику встречают мохнатые скульптуры и видео, а в финале — «Любовь».





Креативный продюсер проекта Арсений Тюрин отметил, что при создании авторских выставок dreamlaser интересует не только арт-высказывание, но и апробация новых инструментов. На этой выставке команда впервые сделала свободные надувные фигуры, а также собрала большой, изогнутый под потолком диодный экран.





Фото: Егор Цветков / пресс-служба Севкабель Порта