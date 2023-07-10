Фестиваль стран Латинской Америки впервые пройдет в Петербурге

Мероприятие направлено на углубление отношений с регионом, особенно в туристической сфере. Об этом заявил первый зампред городского комитета по внешним связям Сергей Марков, пишет ТАСС.





15 июля с 12:00 до 21:00 в Никольских рядах состоится первый Фестиваль стран Латинской Америки. Среди его участников — музыканты, танцоры, спортсмены, а также посол Аргентины в РФ, дипломаты из Бразилии, Венесуэлы, Доминиканы и др.





По словам Маркова, открывать регион стоит с культуры, поэтому фестиваль имеет соответствующую направленность. В его программе — мастер-классы по аргентинскому танго, бразильской капоэйре и другим танцевальным и спортивным направлениям, лекции от Русского географического общества, знакомство с латиноамериканской кухней, а также выступления музыкантов Гильермо Рейса (Куба) и Pakari (Эквадор), бразильских барабанщиков и др.





В следующем году стороны запланировали провести День Аргентины, добавил Марков.





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