Опубликован финальный трейлер шпионского блокбастера «Миссия невыполнима 7»
Опубликован финальный трейлер шпионского блокбастера «Миссия невыполнима 7»
10.07.2023
Ролик к фильму с подзаголовком «Смертельная расплата. Часть 1» появился на ютьюб-канале студии Paramount за два дня до премьеры.
В новом экшне главному герою франшизы Итану Ханту в исполнении бессменного и нестареющего Тома Круза предстоит встреча с самым могущественным противником за всю его шпионскую карьеру. Из-под контроля людей выходит ИИ Сущность, который может проникнуть в любое устройство и грозит планете непоправимым вредом. За ним охотится организация, называющая себя Сообществом. Операцию осложняет вмешательство воровки Грейс (Хейли Этвелл), не подозревающей о серьезности событий, в которые она втягивается.
Фильм Кристофера Маккуорри выйдет в прокат 12 июля.
Фото: кадр из трейлера Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One