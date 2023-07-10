Вышел трейлер докфильма о первой женской футбольной команде в Дагестане

Стриминг Start представил ролик к ленте «Бей первой!» на своем ютьюб-канале.





Сегодня единственной женской cборной Дагестана по футболу не с кем соперничать, кроме — традиций. Будущим женам и матерям не полагается бегать и играть в «мужской» вид спорта. Тем не менее девушки «осознанно выбрали для себя занятия футболом», рассказала основательница команды и школы футбола для женщин при училище Олимпийского резерва Эльмира Ибрагимова. По ее словам, фильм познакомит с футболистками, расскажет о Дагестане с необычного ракурса — через женский футбол — и развитии женского спорта в республике.





Док Киностудии им. Горького дебютировал на первом фестивале доккино стримингов ORIGINAL+Doc, где получил три награды. Премьера ленты для широкой аудитории состоится эксклюзивно на Start 14 июля.



