Вышел трейлер докфильма о первой женской футбольной команде в Дагестане
Вышел трейлер докфильма о первой женской футбольной команде в Дагестане
10.07.2023
Стриминг Start представил ролик к ленте «Бей первой!» на своем ютьюб-канале.
Сегодня единственной женской cборной Дагестана по футболу не с кем соперничать, кроме — традиций. Будущим женам и матерям не полагается бегать и играть в «мужской» вид спорта. Тем не менее девушки «осознанно выбрали для себя занятия футболом», рассказала основательница команды и школы футбола для женщин при училище Олимпийского резерва Эльмира Ибрагимова. По ее словам, фильм познакомит с футболистками, расскажет о Дагестане с необычного ракурса — через женский футбол — и развитии женского спорта в республике.
Док Киностудии им. Горького дебютировал на первом фестивале доккино стримингов ORIGINAL+Doc, где получил три награды. Премьера ленты для широкой аудитории состоится эксклюзивно на Start 14 июля.
Фото: кадр из фильма "Бей первой!" / пресс-служба онлайн-кинотеатра Start