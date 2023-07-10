Шоу «Давай поженимся!» возвращается в эфир в новом формате

Первый канал анонсировал выход обновленной программы с ведущей Ларисой Гузеевой.





Свадебное телешоу вернется после полуторагодового перерыва. Теперь проект будет нацелен на «создание семьи и здоровых отношений», отмечает Гузеева в анонсе. Появится ли вместе с ней сваха и соведущая шоу Роза Сябитова, не уточняется. Дату выхода новых выпусков вещатель не уточнил.





С началом СВО в конце февраля 2022 года Первый канал убрал из эфира развлекательный контент. Через полгода руководство телеканала объявило о его возвращении. Однако проект «Давай поженимся!» в прошлом ТВ-сезоне не появился. Шоу дебютировало на Первом в 2008 году.





Фото: медиагруппа «Красный квадрат» / пресс-служба Первого канала