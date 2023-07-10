Хью Джекман поделился кадром с Райаном Рейнольдсом со съемок «Дэдпула 3»

Актер опубликовал в соцсетях изображение, на котором предстал в костюме Росомахи из оригинальных комиксов Marvel.





Впервые за более чем 20 лет Логан aka Росомаха надел канонический желтый костюм. Именно в нем предстал Джекман на опубликованном снимке. Уэйд Уилсон в исполнении Рейнольдса изображен в своей обычной красной облегающей экипировке, полностью скрывающей его лицо. В кадре они идут рядом друг с другом по тропе.





В кинокомиксах Росомаху никогда не одевали в классическую униформу. В фильме «Логан» 2017 года, который должен был завершить историю персонажа, постановщик Джеймс Мэнголд намеренно отказался от яркой формы, которая не соответствовала состоянию персонажа (в ленте он умер и был похоронен).





Релиз ленты намечен на май 2024 года.





Фото: кадр из фильма X-Men Origins: Wolverine