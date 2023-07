Создатель The Last of Us исчез из титров экранизации игры Borderlands

Сценарист Крэйг Мэйзин мог подписаться псевдонимом, сообщает World Of Reel.





Издание обратило внимание на то, что имя основного сценариста фильма убрали из описания «Бордерлендса» на сайте Гильдии сценаристов США. Предполагается, что Мэйзин по неким причинам не хочет, чтобы его ассоциировали с этим проектом, потому мог подписаться другим именем.





Над скриптом адаптации также работали режиссер Элай Рот, оскароносный сценарист Гэри Росс, шоураннер «Эйфории» и провального «Кумира» («Идола») Сэм Левинсон и др. Лента находится на постродакшене уже второй год. В минувшем году ее отправили на пересъемку.





Мэйзин известен по сериалам «Одни из нас» и«Чернобыль». Сейчас он занят в создании второго сезона The Last of Us вместе со сценаристом оригинальной игры Нилом Дракманном.





Фото: Pixabay